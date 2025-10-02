Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Diageo. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 18,06 GBP zu.

Die Diageo-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 18,06 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Diageo-Aktie bei 18,08 GBP. Mit einem Wert von 17,98 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 1.048.987 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,23 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,37 GBP am 27.09.2025. Abschläge von 3,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 USD, nach 0,790 GBP im Jahr 2025. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,10 GBP.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2026 wird am 29.01.2026 erwartet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,70 USD je Aktie belaufen.

