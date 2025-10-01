Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Diageo am Mittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 18,06 GBP.

Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 18,06 GBP. Die Diageo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,27 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,78 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 798.587 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,77 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 48,21 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2025 auf bis zu 17,37 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 3,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,10 GBP je Diageo-Aktie aus.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,70 USD je Aktie belaufen.

