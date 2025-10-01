Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Diageo. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 17,99 GBP.

Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere um 15:53 Uhr 1,3 Prozent. Bei 18,27 GBP erreichte die Diageo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 17,78 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.511.077 Diageo-Aktien.

Am 19.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,77 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 48,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (17,37 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,790 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,10 GBP aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Diageo am 29.01.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 28.01.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,70 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net



