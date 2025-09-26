Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 17,67 GBP.

Zum Vortag unverändert notierte die Diageo-Aktie um 15:53 Uhr im London-Handel bei 17,67 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Diageo-Aktie bei 17,69 GBP. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 17,41 GBP. Bei 17,65 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 1.007.181 Diageo-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 33,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 17,37 GBP fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 1,70 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,10 GBP.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Diageo wird am 29.01.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte Diageo die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,70 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO