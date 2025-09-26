DAX23.882 +0,6%ESt505.527 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.150 -0,4%Nas22.535 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1735 +0,1%Öl67,05 -0,9%Gold3.836 +0,1%
Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich
Kursverlauf

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

30.09.25 16:10 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 17,67 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Diageo-Aktie um 15:53 Uhr im London-Handel bei 17,67 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Diageo-Aktie bei 17,69 GBP. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 17,41 GBP. Bei 17,65 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 1.007.181 Diageo-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 33,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 17,37 GBP fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 1,70 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,10 GBP.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Diageo wird am 29.01.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte Diageo die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,70 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Nachrichten zu Diageo plc

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
06.08.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

