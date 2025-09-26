Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Vormittag im Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Diageo. Zuletzt ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 17,62 GBP.

Um 09:06 Uhr fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 17,62 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Diageo-Aktie bis auf 17,61 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 17,65 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 61.575 Diageo-Aktien.

Bei einem Wert von 26,77 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2024). Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 51,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2025 bei 17,37 GBP. Mit einem Kursverlust von 1,39 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 23,10 GBP.

Am 29.01.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 28.01.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,70 USD je Diageo-Aktie belaufen.

