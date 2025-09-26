Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo reagiert am Montagvormittag positiv
Die Aktie von Diageo gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 17,51 GBP.
Um 09:07 Uhr wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 17,51 GBP nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 17,51 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,47 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 70.333 Diageo-Aktien den Besitzer.
Bei 26,77 GBP erreichte der Titel am 19.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,88 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,37 GBP. Dieser Wert wurde am 26.09.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 0,80 Prozent sinken.
Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,10 GBP für die Diageo-Aktie aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 28.01.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,70 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
