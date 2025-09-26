DAX23.792 +0,2%ESt505.514 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1724 +0,3%Öl69,42 -0,5%Gold3.818 +1,5%
Profil
Blick auf Diageo-Kurs

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo reagiert am Montagvormittag positiv

29.09.25 09:29 Uhr
Die Aktie von Diageo gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 17,51 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 17,51 GBP nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 17,51 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,47 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 70.333 Diageo-Aktien den Besitzer.

Bei 26,77 GBP erreichte der Titel am 19.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,88 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,37 GBP. Dieser Wert wurde am 26.09.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 0,80 Prozent sinken.

Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,10 GBP für die Diageo-Aktie aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 28.01.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,70 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Nachrichten zu Diageo plc

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
06.08.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

