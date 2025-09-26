Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Diageo gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 17,62 GBP.

Das Papier von Diageo konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 17,62 GBP. Kurzfristig markierte die Diageo-Aktie bei 17,79 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 17,47 GBP. Zuletzt wechselten 1.513.930 Diageo-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,77 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 17,37 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 1,42 Prozent sinken.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,10 GBP für die Diageo-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,70 USD fest.

Redaktion finanzen.net

