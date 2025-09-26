Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag fester
Die Aktie von Diageo gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 17,66 GBP.
Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Diageo zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 17,66 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Diageo-Aktie bei 17,79 GBP. Bei 17,47 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 486.059 Aktien.
Bei 26,77 GBP markierte der Titel am 19.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 51,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,37 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Diageo-Aktie bei 23,10 GBP.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Am 28.01.2027 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2026 1,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant
Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
