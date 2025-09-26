DAX23.784 +0,2%ESt505.506 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.720 -0,1%Euro1,1718 +0,2%Öl68,98 -1,1%Gold3.818 +1,5%
Tesla-Aktie in Grün: CEO Musk bestreitet Verbindung zu Jeffrey Epstein Tesla-Aktie in Grün: CEO Musk bestreitet Verbindung zu Jeffrey Epstein
Kurs der Diageo

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag fester

29.09.25 12:08 Uhr
Die Aktie von Diageo gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 17,66 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Diageo zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 17,66 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Diageo-Aktie bei 17,79 GBP. Bei 17,47 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 486.059 Aktien.

Bei 26,77 GBP markierte der Titel am 19.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 51,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,37 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Diageo-Aktie bei 23,10 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Am 28.01.2027 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2026 1,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diageo plc

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
06.08.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

