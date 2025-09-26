DAX23.758 +0,1%ESt505.505 ±-0,0%Top 10 Crypto15,53 -2,4%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,29 -0,5%Gold3.806 -0,7%
US-Shutdown droht: DAX stabil -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib -- Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy, Wolfspeed im Fokus
Lufthansa-Aktie gibt ab: Piloten stimmen für Streiks
ZertifikateAwards 2025/2026: Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin!
Diageo im Fokus

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

30.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Diageo befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,0 Prozent auf 17,51 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,00 EUR -0,40 EUR -1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr rutschte die Diageo-Aktie in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 17,51 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Diageo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,41 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,65 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 445.898 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Gewinne von 52,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2025 bei 17,37 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 0,78 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,10 GBP an.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,70 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Diageo plc

Analysen zu Diageo plc

18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
06.08.2025Diageo BuyUBS AG
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

