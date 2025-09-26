Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Diageo im Fokus

Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Diageo befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,0 Prozent auf 17,51 GBP ab.

Um 11:49 Uhr rutschte die Diageo-Aktie in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 17,51 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Diageo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,41 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,65 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 445.898 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Gewinne von 52,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2025 bei 17,37 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 0,78 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,10 GBP an.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,70 USD je Aktie.

