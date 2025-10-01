Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittwochvormittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Diageo. Das Papier von Diageo konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 17,94 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 17,94 GBP. Die Diageo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,97 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,78 GBP. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 110.201 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,77 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,26 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2025 bei 17,37 GBP. Abschläge von 3,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 USD, nach 0,790 GBP im Jahr 2025. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,10 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Diageo am 29.01.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,70 USD je Diageo-Aktie belaufen.

