Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gewinnt am Vormittag

Die Aktie von Diageo zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 18,05 GBP.

Um 09:07 Uhr stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 18,05 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 18,05 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 17,98 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62.736 Diageo-Aktien.

Bei einem Wert von 26,77 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 32,59 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 17,37 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,10 GBP an.

Am 29.01.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,70 USD je Diageo-Aktie.

