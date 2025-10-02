Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gewinnt am Vormittag

DAX24.301 +0,8%Est505.637 +1,0%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,34 +0,2%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.862 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,41 ±-0,0%Gold3.868 +0,1%
So entwickelt sich Diageo

02.10.25 09:29 Uhr
Die Aktie von Diageo zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 18,05 GBP.

Um 09:07 Uhr stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 18,05 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 18,05 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 17,98 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62.736 Diageo-Aktien.

Bei einem Wert von 26,77 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 32,59 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 17,37 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,10 GBP an.

Am 29.01.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,70 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
06.08.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

