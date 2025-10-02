Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gewinnt am Vormittag
Die Aktie von Diageo zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 18,05 GBP.
Werte in diesem Artikel
Um 09:07 Uhr stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 18,05 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 18,05 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 17,98 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62.736 Diageo-Aktien.
Bei einem Wert von 26,77 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 32,59 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 17,37 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,10 GBP an.
Am 29.01.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,70 USD je Diageo-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant
Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen