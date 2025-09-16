Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo legt am Nachmittag zu

Diageo im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 18,46 GBP.

Die Diageo-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 18,46 GBP. Im Tageshoch stieg die Diageo-Aktie bis auf 18,48 GBP. Bei 18,39 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.006.981 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2024 markierte das Papier bei 26,77 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2025 bei 17,97 GBP. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 2,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,790 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,10 GBP für die Diageo-Aktie.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

