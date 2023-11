Directors' Dealings: Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Führungskraft bewegt Aktien

Wertpapiergeschäft

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 23.11.2023 wurde bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Insidertrade durchgeführt. Die Transaktion wurde am 27.11.2023 offengelegt. Von Vorstand Werhahn, Ruth wurden am 23.11.2023 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere gekauft. Für je 24,96 EUR wurden 21.998 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere erstanden. An diesem Tag wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,10 Prozent auf 24,94 EUR nach oben.

Die Aktie legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich in der FSE-Sitzung 1,20 Prozent auf 25,36 EUR zu. Im Handelsverlauf wurden 4.892 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 20,46 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 814.644.992.

Die letzte Insider-Bewegung bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ergab sich am 08.05.2023. Insgesamt 5.500 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteile (18,29 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Grosse, Philip Vorstand.

Redaktion finanzen.net