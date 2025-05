Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Walt Disney zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 92,27 USD nach oben.

Im New York-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 15:52 Uhr 1,6 Prozent. Bei 93,01 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 92,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 232.694 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 03.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (80,10 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,864 USD. Im Vorjahr erhielten Walt Disney-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 127,50 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 05.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,04 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,60 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Walt Disney dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 5,44 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

RTL-Aktie in Grün: Super RTL feiert 30. Geburtstag

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walt Disney-Investment von vor 10 Jahren verloren

Erste Schätzungen: Walt Disney legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor