Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney fällt am Freitagabend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 117,84 USD ab.

Das Papier von Walt Disney befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 117,84 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Walt Disney-Aktie ging bis auf 117,72 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 118,89 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 496.410 Walt Disney-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 124,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 80,10 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 32,03 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,750 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,947 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 23,58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2025 5,86 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

