Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Abend

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Walt Disney. Zuletzt ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 112,43 USD.

Das Papier von Walt Disney konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 112,43 USD. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 112,55 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 111,13 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 461.247 Stück.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 124,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 9,82 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,76 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,887 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,00 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,92 USD gegenüber 1,43 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23,05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 13.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2025 5,87 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

