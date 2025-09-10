Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney schiebt sich am Abend vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 116,36 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 116,36 USD. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 116,58 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 115,93 USD. Bisher wurden heute 444.886 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 124,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD ab. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 45,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,952 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,750 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 138,00 USD angegeben.

Am 06.08.2025 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,58 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 23,05 Mrd. USD eingefahren.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,86 USD je Aktie belaufen.

