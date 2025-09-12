Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagabend mit Verlusten

So bewegt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 115,48 USD.

Die Walt Disney-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,4 Prozent auf 115,48 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 115,01 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 116,00 USD. Zuletzt wurden via New York 538.137 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,96 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,10 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 44,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,952 USD. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 138,00 USD.

Am 06.08.2025 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 23,58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,05 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 05.11.2025 präsentieren.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,86 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

