Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagabend tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 113,78 USD.

Die Walt Disney-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 113,78 USD nach. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 113,34 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 114,55 USD. Bisher wurden heute 468.184 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 124,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 80,10 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 42,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,952 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,58 Mrd. USD im Vergleich zu 23,05 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 05.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

