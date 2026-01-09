DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -0,7%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.865 +0,1%Euro1,1637 ±-0,0%Öl63,34 +1,0%Gold4.510 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 RENK RENK73 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen gehen stärker ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord höher -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, DroneShield, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Contrarian-Strategie bei ETFs: Antizyklisch investieren für mehr Rendite Contrarian-Strategie bei ETFs: Antizyklisch investieren für mehr Rendite
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Dortmunds Guirassy in der Krise: Rückhalt trotz Fehlers

10.01.26 12:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,33 EUR 0,05 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vorne torlos, hinten sorglos: Borussia Dortmunds (BVB (Borussia Dortmund)) Angreifer Serhou Guirassy steckt auch nach dem wilden 3:3 bei Eintracht Frankfurt in einem Formtief. Von den Mitspielern sowie BVB-Verantwortlichen erhält er dennoch Rückendeckung. "Ich halte ihm weiterhin die Stange", sagte Dortmunds Coach Niko Kovac mit Blick auf die Ladehemmung Guirassys in der Fußball-Bundesliga.

Wer­bung

Seit dem 31. Oktober beim 1:0 am neunten Spieltag gegen den FC Augsburg ist der 29-Jährige ohne Treffer im Oberhaus. Jeder Stürmer müsse "immer mal wieder durch solch eine Durststrecke durch", erklärte Kovac und kündigte an: "Er kommt da wieder raus."

Guirassy bringt Eintracht zurück ins Spiel

Besonders bitter aus Guirassys Sicht: Der Stürmer blieb zum Auftakt des 16. Spieltags in Frankfurt vorn nicht nur glücklos, sondern foulte im eigenen Strafraum Eintracht-Verteidiger Robin Koch. Den fälligen Elfmeter verwandelte Frankfurts Jungstar Can Uzun zum 1:1.

"Er weiß selbst, dass er da nicht so hingehen darf. Das passiert von zehnmal einmal, es ist in der Situation ärgerlich, da wir die Frankfurter in den ersten 20 Minuten gut im Griff hatten", äußerte Guirassys Mitspieler Waldemar Anton und fügte an: "Das hat sie wieder ins Spiel gebracht. Es ist aber okay, wir hatten danach genug Möglichkeiten und hätten das Spiel gewinnen können."

Wer­bung

Vom Topscorer zum Sorgenkind

Kovac erklärte beim Pay-TV-Sender Sky, dass man Guirassy keinen Vorwurf machen könne. "Es passiert allzu oft in der Bundesliga, dass einer den Fuß einfach vorhält, dann wirst du getroffen und es gibt Elfmeter", sagte der Coach. Auch Nationalspieler Nico Schlotterbeck wollte aus dem Vergehen keine große Nummer machen: "Das nächste Mal trifft er wieder, dann ist alles okay."

Doch wann genau "das nächste Mal" ist, bleibt abzuwarten. Von der Form aus der Vorsaison mit 21 Bundesliga-Toren ist Guirassy derzeit weit entfernt. Stattdessen muss der Profi aus Guinea inzwischen um seinen Stammplatz bangen. Möglich ist, dass Kovac schon am Dienstag (20.30 Uhr) im Heimspiel gegen Werder Bremen auf den Portugiesen Fábio Silva setzt. Der habe gegen die Eintracht "richtig viel Betrieb" gemacht, so der 54-Jährige./cjo/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
DatumRatingAnalyst
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen