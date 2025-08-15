DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.738 +0,5%Euro1,1701 ±-0,0%Öl66,13 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 UnitedHealth 869561 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Lilium A3CYXP Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 33 im Überblick Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 33 im Überblick
KW 33: So performten die MDAX-Aktien zuletzt KW 33: So performten die MDAX-Aktien zuletzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Douglas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

16.08.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Douglas AG
11,86 EUR 0,16 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Douglas äußerte sich am 14.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,700 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Douglas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 977,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Douglas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Douglas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Douglas AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Douglas AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Douglas NeutralUBS AG
14.08.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Douglas BuyJefferies & Company Inc.
14.07.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
15.05.2025Douglas NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Douglas BuyJefferies & Company Inc.
14.07.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
15.05.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
15.05.2025Douglas BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Douglas NeutralUBS AG
15.05.2025Douglas NeutralUBS AG
26.03.2025Douglas NeutralUBS AG
23.01.2013DOUGLAS haltenequinet AG
14.12.2012DOUGLAS haltenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
29.01.2013DOUGLAS verkaufenIndependent Research GmbH
05.12.2012DOUGLAS verkaufenFrankfurter Tagesdienst
04.12.2012DOUGLAS verkaufenNational-Bank AG
19.11.2012DOUGLAS reduceCommerzbank Corp. & Markets
16.10.2012DOUGLAS underperformCheuvreux SA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Douglas AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen