Douglas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Douglas äußerte sich am 14.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,700 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Douglas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 977,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Nachrichten zu Douglas AG
Analysen zu Douglas AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2025
|Douglas Neutral
|UBS AG
