Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich freundlich

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Zum Handelsschluss verbuchte der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 1,20 Prozent auf 40.829,59 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 13,429 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1,02 Prozent auf 40.756,81 Punkte an der Kurstafel, nach 40.345,41 Punkten am Vortag.

Bei 40.518,06 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 41.000,24 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 09.08.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39.497,54 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, stand der Dow Jones bei 38.798,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, stand der Dow Jones bei 34.576,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 8,26 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 41.585,21 Punkten. Bei 37.122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Verizon (+ 3,84 Prozent auf 42,73 USD), Boeing (+ 3,36 Prozent auf 162,91 USD), Travelers (+ 2,83 Prozent auf 241,10 USD), American Express (+ 2,81 Prozent auf 250,92 USD) und Amazon (+ 2,34 Prozent auf 175,40 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Merck (-2,06 Prozent auf 115,41 USD), Nike (-1,41 Prozent auf 79,49 USD), UnitedHealth (-0,47 Prozent auf 594,10 USD), 3M (-0,11 Prozent auf 128,46 USD) und Apple (+ 0,04 Prozent auf 220,91 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18.726.975 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,034 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,52 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

