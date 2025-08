Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 68,70 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 68,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Drägerwerk-Aktie bei 68,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.872 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 10.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,10 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 6,40 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,20 EUR am 22.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 38,57 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 2,03 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,67 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Drägerwerk dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

