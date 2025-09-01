DAX23.623 +0,6%ESt505.336 +0,9%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.193 -0,4%Euro1,1655 +0,1%Öl68,87 -0,3%Gold3.541 +0,2%
Drägerwerk im Blick

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk macht am Vormittag Boden gut

03.09.25 09:24 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk macht am Vormittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Um 09:02 Uhr wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 68,20 EUR nach oben. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 68,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei 73,10 EUR erreichte der Titel am 10.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,18 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 38,12 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 2,03 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,67 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 779,99 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 784,67 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Drägerwerk dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,98 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

