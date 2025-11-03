Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag kaum bewegt
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Zum Vortag unverändert notierte die Drägerwerk-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 73,00 EUR.
Bei der Drägerwerk-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 73,00 EUR. Kurzfristig markierte die Drägerwerk-Aktie bei 73,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,90 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 73,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 802 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,58 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,20 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 42,19 Prozent sinken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,03 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,67 EUR.
Drägerwerk gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,92 EUR, nach 0,79 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 833,27 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 774,57 Mio. EUR umgesetzt.
Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,27 EUR je Aktie.
