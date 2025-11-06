Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verbilligt sich am Mittag

Drägerwerk im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 68,50 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie wies um 11:34 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 68,50 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 68,20 EUR. Bei 68,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.231 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 77,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,20 EUR am 22.11.2024. Mit einem Kursverlust von 38,39 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,03 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 84,67 EUR angegeben.

Am 29.10.2025 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,92 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,79 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 833,27 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Drägerwerk einen Umsatz von 774,57 Mio. EUR eingefahren.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,27 EUR je Aktie.

