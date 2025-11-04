Drägerwerk Aktie News: Anleger schicken Drägerwerk am Dienstagnachmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 70,50 EUR.

Die Aktie notierte um 15:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 70,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 70,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.934 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,80 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 40,14 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 EUR, nach 2,03 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,67 EUR.

Am 29.10.2025 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,92 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Drägerwerk ein EPS von 0,79 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 833,27 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 774,57 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,27 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

