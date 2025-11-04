Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verbilligt sich am Dienstagvormittag

Kurs der Drägerwerk

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 71,50 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:04 Uhr um 0,7 Prozent auf 71,50 EUR nach. Die Drägerwerk-Aktie sank bis auf 71,00 EUR. Bei 71,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 723 Aktien.

Am 24.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,80 EUR. Gewinne von 8,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,20 EUR am 22.11.2024. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 69,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 84,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 29.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,92 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Drägerwerk ein EPS von 0,79 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 833,27 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 774,57 Mio. EUR umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2025 6,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

