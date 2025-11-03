DAX24.226 +1,1%Est505.700 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,62 -0,7%Gold4.007 +0,1%
Aktienkurs aktuell

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag billiger

03.11.25 12:05 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 72,80 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 0,3 Prozent auf 72,80 EUR nach. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 72,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 2.042 Stück.

Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,80 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 6,87 Prozent Luft nach oben. Bei 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 42,03 Prozent wieder erreichen.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 84,67 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,92 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 0,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 833,27 Mio. EUR im Vergleich zu 774,57 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,27 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

