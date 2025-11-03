Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 72,80 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 0,3 Prozent auf 72,80 EUR nach. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 72,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 2.042 Stück.
Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,80 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 6,87 Prozent Luft nach oben. Bei 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 42,03 Prozent wieder erreichen.
Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 84,67 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.
Drägerwerk gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,92 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 0,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 833,27 Mio. EUR im Vergleich zu 774,57 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,27 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie
TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 5 Jahren abgeworfen
TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor 3 Jahren verdient
Ausgewählte Hebelprodukte auf Draegerwerk
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Drägerwerk
Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Drägerwerk Halten
|DZ BANK
|16.07.2025
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|Drägerwerk Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2025
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.2025
|Drägerwerk Buy
|Warburg Research
|17.06.2025
|Drägerwerk Buy
|Warburg Research
|06.06.2025
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|02.05.2025
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Drägerwerk Halten
|DZ BANK
|14.07.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2024
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.2024
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.2024
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.2024
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.2024
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen