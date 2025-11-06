DAX24.010 -0,2%Est505.664 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1517 +0,2%Öl64,24 +1,1%Gold4.013 +0,9%
Fokus auf Aktienkurs

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Vormittag an Boden

06.11.25 09:22 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 68,90 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 68,90 EUR. In der Spitze gewann die Drägerwerk-Aktie bis auf 68,90 EUR. Mit einem Wert von 68,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 268 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 77,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,03 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 84,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 29.10.2025. Drägerwerk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,79 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 833,27 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 774,57 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,27 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

