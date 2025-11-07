Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 68,00 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 68,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bei 68,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 284 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,80 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 14,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 84,67 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 774,57 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 833,27 Mio. EUR ausgewiesen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,27 EUR je Drägerwerk-Aktie.

