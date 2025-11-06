Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Drägerwerk im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 67,40 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 67,40 EUR. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 67,20 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.243 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 77,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,43 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 84,67 EUR.

Am 29.10.2025 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,92 EUR gegenüber 0,79 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 833,27 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 774,57 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Drägerwerk-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor 3 Jahren verdient