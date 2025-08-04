DAX24.126 -0,3%ESt505.335 +0,1%Top 10 Crypto16,20 +2,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.243 -0,4%Euro1,1649 -0,2%Öl66,35 -0,1%Gold3.400 +0,1%
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Aktie im Blick

Drägerwerk Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Drägerwerk

08.08.25 09:25 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 66,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
55,00 EUR 0,20 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:00 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 66,70 EUR. Die Drägerwerk-Aktie sank bis auf 66,70 EUR. Bei 66,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 62 Drägerwerk-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,10 EUR) erklomm das Papier am 10.06.2025. Mit einem Zuwachs von 9,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 58,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,03 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,67 EUR.

Drägerwerk veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,60 Prozent auf 779,99 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Drägerwerk dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,98 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Bildquellen: Drägerwerk

mehr Analysen