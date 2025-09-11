Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verteidigt am Vormittag Vortagesniveau
Die Aktie von Drägerwerk zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Drägerwerk-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 67,00 EUR.
Die Drägerwerk-Aktie zeigte sich um 09:00 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 67,00 EUR an der Tafel. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 67,00 EUR zu. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 620 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 10.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,10 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 37,01 Prozent wieder erreichen.
Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,84 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,67 EUR.
Drägerwerk veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.
In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
