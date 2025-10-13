DAX24.391 +0,6%Est505.577 +0,8%MSCI World4.241 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.427 +0,1%Euro1,1603 -0,1%Öl63,66 +2,5%Gold4.075 +1,4%
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Montagvormittag nordwärts

13.10.25 09:23 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Montagvormittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 66,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
52,00 EUR -0,60 EUR -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 66,00 EUR. Bei 66,00 EUR erreichte die Drägerwerk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 226 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.06.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 9,71 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 36,06 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,85 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 779,99 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,60 Prozent verringert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,97 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

