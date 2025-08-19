Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Drägerwerk

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 68,40 EUR nach.

Um 15:51 Uhr fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 68,40 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 67,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.216 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,87 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 38,30 Prozent sinken.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2024 mit 2,03 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,67 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 779,99 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 5,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

