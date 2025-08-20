Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 69,00 EUR.

Die Aktie verlor um 11:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 69,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 69,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 704 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.06.2025 bei 73,10 EUR. Gewinne von 5,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,84 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,03 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Drägerwerk am 29.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Drägerwerk.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,98 EUR fest.

