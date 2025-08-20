Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verteuert sich am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 69,40 EUR.

Das Papier von Drägerwerk legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 69,40 EUR. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,40 EUR zu. Mit einem Wert von 69,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.359 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 73,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,33 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 2,03 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. Drägerwerk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,43 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,60 Prozent auf 779,99 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Drägerwerk am 29.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 5,98 EUR im Jahr 2025 aus.

