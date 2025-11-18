DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,31 -1,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin77.905 -1,9%Euro1,1592 ±0,0%Öl63,76 -0,4%Gold4.016 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Großauftrag für Airbus -- NVIDIA, Novo Nordisk,Covestro im Fokus
Top News
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

Dulux-Hersteller Akzo Nobel fusioniert mit Autolack-Spezialist Axalta

18.11.25 08:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Axalta Coating Systems Ltd
29,00 EUR 4,80 EUR 19,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Der Farb- und Lackhersteller Akzo Nobel will mit der früheren DuPont-Lacksparte Axalta fusionieren. Der Zusammenschluss unter Gleichen schaffe einen Konzern mit einem Jahresumsatz von 17 Milliarden US-Dollar und einem Unternehmenswert - also inklusive Schulden - von rund 25 Milliarden Dollar (21,6 Mrd Euro), teilten der niederländische Hersteller von Dulux-Farben und der Autolack-Spezialist aus den USA am Dienstag mit.

Wer­bung

Die Aktionäre von Axalta sollen je Anteilsschein 0,6539 Akzo-Nobel-Papiere erhalten. An die Akzo-Nobel-Aktionäre soll zudem eine Sonderdividende fließen. Auf sie entfallen nach dem Abschluss der Fusion 55 Prozent des neuen Unternehmens.

Akzo Nobel ist an der Börse ein gutes Stück mehr wert als der US-Konzern. Die Niederländer brachten es zum Handelsschluss am Montag auf eine Marktkapitalisierung von 9,7 Milliarden Euro; Axalta Coating Systems kam auf umgerechnet rund 5,2 Milliarden Euro.

Die Fusion soll im Spätjahr 2026 oder im Frühjahr 2027 abgeschlossen werden. Geplant ist in dann auch eine Sonderdividende für die Anteilseigner von Akzo Nobel mit einer Gesamtsumme von 2,5 Milliarden Euro abzüglich der regulären Jahres- und Zwischendividenden, die 2026 vor Abschluss der Transaktion fließen sollen.

Wer­bung

Von dem Zusammenschluss versprechen sich die Unternehmen dauerhafte jährliche Kosteneinsparungen von etwa 600 Millionen Dollar. Davon sollen 90 Prozent voraussichtlich innerhalb der ersten drei Jahre nach Abschluss der Fusion realisiert werden.

Bereits 2017 hatten die beiden Unternehmen mit einem Zusammenschluss geliebäugelt, konnten sich aber nicht auf die Bedingungen einigen. Im Frühling 2025 gab es Spekulationen über ein Interesse von Akzo Nobel an der Lacksparte des Chemiekonzerns BASF. Dieser verkaufte seinen Geschäftsbereich allerdings im Oktober an den US-Finanzinvestor Carlyle (The Carlyle Group LP)./mis/stw/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Akzo Nobel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Akzo Nobel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Axalta Coating Systems Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Axalta Coating Systems Ltd

DatumRatingAnalyst
29.10.2018Axalta Coating Systems BuySeaport Global Securities
26.10.2018Axalta Coating Systems Equal WeightBarclays Capital
29.03.2018Axalta Coating Systems Market PerformBMO Capital Markets
27.09.2017Axalta Coating Systems OutperformRBC Capital Markets
21.04.2017Axalta Coating Systems NeutralInstinet
DatumRatingAnalyst
29.10.2018Axalta Coating Systems BuySeaport Global Securities
29.03.2018Axalta Coating Systems Market PerformBMO Capital Markets
27.09.2017Axalta Coating Systems OutperformRBC Capital Markets
15.03.2017Axalta Coating Systems OutperformRBC Capital Markets
09.02.2017Axalta Coating Systems OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.10.2018Axalta Coating Systems Equal WeightBarclays Capital
21.04.2017Axalta Coating Systems NeutralInstinet
09.02.2017Axalta Coating Systems HoldGabelli & Co
28.12.2016Axalta Coating Systems Equal WeightBarclays Capital
11.05.2015Axalta Coating Systems Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Axalta Coating Systems Ltd nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen