easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von easyJet. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 4,60 GBP.

Die easyJet-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 4,60 GBP abwärts. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,57 GBP ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,63 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 717.467 easyJet-Aktien.

Bei 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 28,46 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (4,01 GBP). Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 14,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,134 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,32 GBP aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,661 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher