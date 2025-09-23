easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet gibt am Vormittag nach

easyJet im Blick

Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 4,60 GBP.

Die easyJet-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 4,60 GBP abwärts. Zwischenzeitlich weitete die easyJet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,60 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 4,62 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.223 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 28,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 4,01 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,134 GBP belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,32 GBP.

Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2025 0,661 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

