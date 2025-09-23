DAX23.754 ±0,0%ESt505.503 -0,1%Top 10 Crypto15,53 -2,4%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,28 -0,6%Gold3.806 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Wolfspeed A41JEH Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX stabil -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib -- Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy, Wolfspeed im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie gibt ab: Piloten stimmen für Streiks Lufthansa-Aktie gibt ab: Piloten stimmen für Streiks
ZertifikateAwards 2025/2026: Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin! ZertifikateAwards 2025/2026: Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Notierung im Blick

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Mittag nordwärts

30.09.25 12:06 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 4,62 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,34 EUR 0,07 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von easyJet legte um 11:45 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,62 GBP. In der Spitze gewann die easyJet-Aktie bis auf 4,64 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,62 GBP. Zuletzt wechselten via London 425.909 easyJet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 28,01 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 4,01 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,134 GBP. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,32 GBP an.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,661 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

Ausgewählte Hebelprodukte auf easyJet

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf easyJet

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen