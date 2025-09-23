easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Mittag nordwärts
Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 4,62 GBP.
Das Papier von easyJet legte um 11:45 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,62 GBP. In der Spitze gewann die easyJet-Aktie bis auf 4,64 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,62 GBP. Zuletzt wechselten via London 425.909 easyJet-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 28,01 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 4,01 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,134 GBP. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,32 GBP an.
In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,661 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu easyJet plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
