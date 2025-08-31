easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Vormittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,90 GBP.
Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,90 GBP. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 4,91 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,90 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 130.200 easyJet-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 18,10 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,135 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,120 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,58 GBP je easyJet-Aktie an.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,666 GBP je easyJet-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
