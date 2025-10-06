DAX24.420 +0,2%Est505.633 -0,3%MSCI World4.348 +0,3%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.876 +0,4%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1718 -0,1%Öl65,11 +1,2%Gold3.953 +1,7%
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
JP Morgan Chase & Co.: GEA-Aktie erhält Underweight
18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Kursentwicklung im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag mit Einbußen

06.10.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 4,66 GBP.

Das Papier von easyJet befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,1 Prozent auf 4,66 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 4,64 GBP. Bei 4,69 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 643.954 easyJet-Aktien den Besitzer.

Bei 5,91 GBP markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 26,75 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 16,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,134 GBP, nach 0,120 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die easyJet-Aktie bei 6,32 GBP.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,661 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen