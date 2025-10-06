easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag mit Einbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 4,66 GBP.
Das Papier von easyJet befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,1 Prozent auf 4,66 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 4,64 GBP. Bei 4,69 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 643.954 easyJet-Aktien den Besitzer.
Bei 5,91 GBP markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 26,75 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 16,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,134 GBP, nach 0,120 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die easyJet-Aktie bei 6,32 GBP.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,661 GBP je easyJet-Aktie.
Analysen zu easyJet plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
