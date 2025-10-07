DAX24.337 -0,2%Est505.617 -0,2%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.829 -0,7%Euro1,1675 -0,3%Öl65,61 +0,1%Gold3.951 -0,3%
easyJet im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Dienstagvormittag im Plus

07.10.25 09:26 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Dienstagvormittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von easyJet. Zuletzt sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 4,70 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,42 EUR -0,04 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 4,70 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 4,70 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,69 GBP. Bisher wurden via London 47.427 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,91 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,79 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 4,01 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 17,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,134 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,32 GBP je easyJet-Aktie an.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,661 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

