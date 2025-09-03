easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Freitagmittag im Plus
Die Aktie von easyJet gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 4,67 GBP zu.
Um 11:49 Uhr stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,67 GBP. Bei 4,71 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,68 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 642.072 easyJet-Aktien den Besitzer.
Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,91 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 26,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,01 GBP ab. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 14,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,135 GBP je easyJet-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die easyJet-Aktie bei 6,58 GBP.
Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2025 0,666 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
