easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 4,69 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 4,69 GBP zu. Die easyJet-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,69 GBP an. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,69 GBP. Zuletzt wechselten via London 40.895 easyJet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,91 GBP) erklomm das Papier am 13.12.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,10 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,32 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,152 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die easyJet-Aktie im Durchschnitt mit 6,58 GBP.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,666 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

