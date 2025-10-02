easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursentwicklung

Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 4,65 GBP.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 4,65 GBP zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 4,65 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,64 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 41.908 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,01 GBP am 08.04.2025. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 13,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,134 GBP ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,32 GBP.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2025 0,661 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.



