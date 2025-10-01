easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet büßt am Vormittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von easyJet. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 4,60 GBP.

Die easyJet-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 4,60 GBP abwärts. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 4,59 GBP. Mit einem Wert von 4,63 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.173 easyJet-Aktien.

Am 13.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,134 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die easyJet-Aktie bei 6,32 GBP.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,661 GBP je Aktie belaufen.

