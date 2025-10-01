DAX23.805 -0,3%ESt505.508 -0,4%Top 10 Crypto15,82 -0,2%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.567 +0,4%Euro1,1750 +0,1%Öl66,47 -0,9%Gold3.888 +0,8%
Aktie im Blick

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet büßt am Vormittag ein

01.10.25 09:27 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von easyJet. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 4,60 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,40 EUR 0,07 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 4,60 GBP abwärts. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 4,59 GBP. Mit einem Wert von 4,63 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.173 easyJet-Aktien.

Am 13.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,134 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die easyJet-Aktie bei 6,32 GBP.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,661 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

