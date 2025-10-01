DAX24.118 +1,0%Est505.583 +1,0%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.649 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1751 +0,1%Öl65,35 -2,6%Gold3.865 +0,2%
Aktie im Blick

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochnachmittag nahe Vortagesniveau

01.10.25 16:10 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochnachmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von easyJet zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die easyJet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 4,64 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,40 EUR 0,07 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 4,64 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 4,64 GBP. Zwischenzeitlich weitete die easyJet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,57 GBP aus. Bei 4,63 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.136.632 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,33 Prozent. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 13,49 Prozent sinken.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,134 GBP ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,32 GBP je easyJet-Aktie aus.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,661 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
